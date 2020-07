Bienenfreundliches Netzwerk über Gemeindegrenzen

Zum gemeindeübergreifenden Erfahrungsaustausch in Sachen Bienenschutz und Blühstreifen auf öffentlichen Plätzen trafen am Freitagnachmittag Gemeindevertreter aus Windhaag bei Perg mit den Grünen in Schwertberg zusammen. Schwertbergs Bienenbeauftragter Rainer Gradl führte die Windhaager Delegation mit Bürgermeisterin Bettina Bernhart an der Spitze zu ausgewählten Bienenweiden im Gemeindegebiet. Vom Römerrastplatz an der Aist mit weiner sehenswerten Apfelbaum-Allee führte die Strecke zum Bienenlehrpfad bei der Freizeitwiese, wo eine 1000 m² große Schmetterlingswiese angelegt wird. Mit majestätischen Königskerzen begeisterte in der Folge der Blühstreifen am Kalvarienberg, der seit 2017 bienengerecht bewirtschaftet wird. Ihren genüsslichen Abschluss fand die Exkursion am Biohof Mascherbauer. Dort überreichte Bettina Bernhart an Rainer Gradl als Dank den ersten Band der Windhaager Spuren „Rund um die Burg“ und sprach zudem eine Gegeneinladung nach Windhaag aus.

