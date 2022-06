500.000 Bienen aus dem Tullnerfeld haben auf dem Dach der Rohrbacher Bezirkssporthalle Quartier bezogen. Sie sollen als Botschafterinnen für die anstehende Photovoltaik-Offensive in Rohrbach-Berg ausschwärmen. Denn die Stadtgemeinde will auf den Dächern der gemeindeeigenen Gebäude Sonnenstrom ernten, speichern, selbst verbrauchen oder an Interessierte weitergeben. "Die Biene ist uns Vorbild. Sie speichert Energie in Form von Honig in ihren Waben.