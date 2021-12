Biathleten auf Podestkurs

Über einen erfolgreichen Saisonstart dürfen sich die Nachwuchsbiathleten der SU Bad Leonfelden freuen. Während Rene Maureder beim Austria Cup der Schüler in Saalfelden die Klasse U13 mit 30 Sekunden Vorsprung gewinnen konnte, legte auch sein Vereinskollege Paul Peherstorfer als Siebenter eine Talentprobe ab. Beide konnten neben einer starken läuferischen Leistung auch im Schießen ihre Trainingsleistungen abrufen und bestätigten mit zwei (Rene Maureder) bzw. vier Fehlern (Paul Peherstorfer) ihre gute Form.

"Wenn es nach mir geht, darf es ruhig in dieser Tonart weitergehen", sagt Trainer Lukas Sonnberger, der seinen Dank auch an die vielen fleißigen Helfer und Grundbesitzer in Weigetschlag richtet, die in Zusammenarbeit mit der Nordstern OG beste Trainingsbedingungen für den Langlauf- und Biathlonnachwuchs bieten.