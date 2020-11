Bezirksstadt als „Junge Gemeinde“ ausgezeichnet

Wenige Tage nach der Überreichung der „Natur im Garten“-Plakette darf sich die Stadt Perg über eine weitere Auszeichnung freuen: Landeshauptmann Thomas Stelzer zeichnete die Stadtgemeinde mit dem Qualitätszertifikat „Junge Gemeinde 2021/22“ aus.

Mit diesem Zertifikat würdigt das Land Oberösterreich im Abstand von zwei Jahren jene Gemeinden, die Aktivitäten in den Bereichen Struktur, Aktionen, Partizipation, Öffentlichkeitsarbeit und Raumbeschaffung in die Praxis umsetzen. Ziel ist der Ausbau jugendfreundlicher Maßnahmen in der Gemeinde und die Weiterentwicklung einer Struktur für nachhaltige Jugendarbeit. Seitens der Stadt Perg nahmen LAbg. Bgm. Anton Froschauer und der Jugendbeauftragte Fabio König die Auszeichnung entgegen. „Jugendarbeit ist in unserer Gemeinde ein großes Anliegen, daher freut es mich sehr, dass wir uns auch für die nächsten zwei Jahre als „Junge Gemeinde“ bezeichnen dürfen“, sagt Bürgermeister Froschauer über die Auszeichnung.