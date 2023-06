Bezirksligen: Endspurt im Aufstiegsrennen

In der Bezirksliga Ost hat Naarn den Patzer von Garsten ausgenutzt und liegt jetzt nur noch drei Punkte hinter dem Tabellenführer. Dazu hat Naarn noch ein Nachtragsspiel (am 7. Juni beim SC. St. Valentin) in der Hinterhand. Zunächst geht es aber morgen nach Leonding. Konkurrent Garsten spielt schon heute zu Hause gegen Nachzügler Kronstorf.

Auch in der Bezirksliga Nord wurde die Meisterschaftsentscheidung vertagt. Katsdorf hat nach der 1:3-Niederlage beim Spitzenspiel in Eferding am vergangenen Wochenende nur noch drei Punkte Vorsprung. Die Katsdorfer spielen heute vor heimischem Publikum gegen Königswiesen. Eferding ist beim Tabellenvierten St. Oswald bei Freistadt zu Gast.

"Wir wollen eine ordentliche Leistung zeigen und am besten gegen diesen Top-Gegner auch punkten", sagt Putzleinsdorfs Trainer Adis Mujkanovic vor dem heutigen Landesliga-Duell mit dem Tabellenzweiten Bad Leonfelden. Der Aufsteiger hat fünf Punkte Vorsprung auf den Vorletzten St. Magdalena und könnte mit einem Heimsieg alles klar machen. (fr)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper