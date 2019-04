Bezirk Rohrbach ganz in Tracht im Wiener Rathaus

ROHRBACH/WIEN. Der Ball der Oberösterreicher in Wien stellt den Mühlviertler Bezirk in die Auslage.

Am Ball der Oberösterreicher im Wiener Rathaus wartet auf die Besucher ein vielfältiges Programm. Bild: Weihbold

2005 präsentierte sich der Bezirk Rohrbach bislang zum letzten Mal auf einem Ball der Oberösterreicher in Wien. Heuer ist es am 11. Mai wieder so weit – mit einigen bekannten und vielen neuen Elementen. Nicht mehr das Austria Center ist Schauplatz des Oberösterreicher-Balls, sondern das Wiener Rathaus. War 2005 das Motto noch "Vom Grenzland zur Mitte", hat sich der Bezirk Rohrbach längst von der Mitte zur Spitze aufgemacht und diese in einigen Bereichen gar schon erreicht. "Es ist gewaltig, was sich seither getan hat im Bezirk. Die Kennzahlen sind hervorragend. Wir haben in vielen Bereichen ordentlich zugelegt und stehen gut da", freut sich Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner: "Wir können uns erhobenen Hauptes in Wien ins Schaufenster stellen." Dabei hofft sie natürlich auch auf die Unterstützung der Gemeinden und preist den Ball der Oberösterreicher als "ganz besonderes Erlebnis" an: "Vor allem das Ambiente im Wiener Rathaus ist einmalig. Mit all den verschiedenen Sälen und Räumlichkeiten und den verschiedenen Innenhöfen ist das Rathaus ein wunderschöner Veranstaltungsort. Man schlendert durch das Gebäude und trifft überall Bekannte." Auch das Programm gestaltet sich äußerst vielfältig. Von Jazz-Formationen über bodenständige Blasmusik bis hin zu Bars mit modernen DJs – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Apropos Geschmack: Diesen liefern die heimischen Brauereien auch in flüssiger Form in die Hauptstadt. Gemessen an den Einwohnern mit oberösterreichischen Wurzeln sei Wien übrigens die viertgrößte "oberösterreichische" Stadt.

In der Tracht zum Ball

Ein großes Thema am Ball der Oberösterreicher ist natürlich wie immer die Tracht. Dabei ist nicht vom preisgünstigen Wiesen-Dirndl die Rede, welches in den absonderlichsten Trendfarben im Bierzelt durchaus als adäquate Ausgeh-Panier durchgehen mag; am Ball der Oberösterreicher in Wien ist festliche Tracht oder Abendkleidung erwünscht. Was eine richtige Tracht ausmacht, weiß Rohrbachs Bezirks-Goldhaubenobfrau Greti Gahleitner. Viele Orte haben ihre eigene Tracht, die ganz bestimmten Regeln unterliegt. Diese Trachten sind auch im Trachtenbuch zusammengefasst. Neben den bekannten Trachten wie etwa aus Sarleinsbach oder Rohrbach haben auch viele kleinere Orte ihre eigenen Modelle kreiert. Neben ganz traditionellen Trachten gibt es vielerorts auch erneuerte Trachten. "Diese sind schon etwas flotter geworden", sagt Gahleitner. Nicht jede Dame besitzt freilich eine Festtagstracht. "Zum Glück gibt es aber Alternativen, die einem stilsicheren Auftreten keinen Abbruch tun", heißt es beim Heimatwerk Oberösterreich. In einem langen Dirndl, das auch aus einem einfachen Leinenoberteil und einem Rock aus Baumwolle bestehen kann, ist man bestens angezogen für den Ball der Oberösterreicher. Man kann ein einfaches Dirndl "aufmascherln", indem man es mit einer Seidenschürze trägt. Für Tanzwütige sind auch kurze Dirndln erlaubt. "Im OÖ Heimatwerk verstehen wir unter ‘kurz’ eine Rocklänge von 70 Zentimetern. Bei bedecktem Knie genießt man trotzdem Beinfreiheit. Dem Ball entsprechend empfiehlt es sich, eine Seidenschürze zu tragen", heißt es. Zum Trachtenanzug trägt Mann eine Weste mit dazu passender Krawatte. Auch hochwertige Lederhosen sind gerne gesehen am Ball der Oberösterreicher. Besonders schön sind Hirschlederhosen, die mit Weste und Sakko getragen werden.

Karten gibt es bei Raiffeisen und Ö-Ticket für OÖN-Card-Besitzer zum ermäßigten Preis von 58 Euro. Busse werden von den Gemeinden organisiert.

