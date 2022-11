Während andernorts Restmülltonnen, Altpapier und Gelber Sack von der Müllabfuhr abgeholt werden, hat man sich in Freistadt daran gewohnt, den gesamten anfallenden Müll im Sammelzentrum in der Gemeinde abzugeben. Und diese gibt es in ausreichender Stückzahl: 26 von 27 Gemeinden betreiben ein ASZ. Lediglich die Kaltenberger fahren mit ihrem Abfall ins benachbarte ASZ Unterweißenbach. Ergänzend dazu werden biogene Abfälle über eine bäuerliche Kompostierung verwertet.