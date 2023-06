Bewerbsgruppen laufen bereits Spitzenzeiten

Nach dem fulminanten Start in die Bewerbssaison fand auf der Sportanlage in St. Oswald bei Haslach der Abschnittsbewerb des Abschnittes Aigen statt. Die Tagesbestzeit und gleichzeitig den Tagessieg beim Aktiv-Bewerb sicherte sich die Gruppe der Feuerwehr St. Martin fehlerfrei mit einer Zeit von 28,13 Sekunden beim Löschangriff. Bei der Jugend siegte mit einer Zeit von 42,34 Sekunden erneut die Gruppe aus St. Martin, knapp gefolgt von der Jugendgruppe aus Niederwaldkirchen. Auch in Urfahr-Umgebung ist man in die Bewerbssaison gestartet. Die Bewerbsgruppe Schmiedgassen 1 bei den Aktiven und die Bewerbsgruppe Schmiedgassen 1 bei der Jugend sicherten sich mit zwei guten Läufen den Sieg beim Abschnittsbewerb der Feuerwehren Kirchschlag und Kronabittedt. Rund um das Festgelände in Kirchschlag zeigten die Bewerbsgruppen beachtliche Leistungen. Auch zahlreiche Zuschauer waren gekommen, um die Gruppen anzufeuern – darunter Staatssekretärin Claudia Plakolm.

