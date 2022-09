Bewegungspark rund um den Rannasee angelegt

NEUSTIFT/Pfarrkirchen/Oberkappel. Seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts staut die Rannatalsperre den Fluss zu einem See, der schnell auch bei Erholungssuchenden ein beliebtes Ausflugsziel war. Vor allem Wanderer nutzen die Wege um den See seit der Zeit, als man noch zur Sommerfrische ins Mühlviertel fuhr. Nun gibt es rund um den Rannastausee einen neuen Motorik- und Bewegungsweg.

„Fit und Fun am Rannastausee“ heißt das Angebot, welches die Gemeinden Neustift, Pfarrkirchen und Oberkappel mit 60-prozentiger Unterstützung aus dem EU-Förderprogramm Leader errichtet haben. Einen Fitnessweg und einen Kneippweg rund um den See hat es vorher schon gegeben. Die Stationen waren aber schon teilweise marode und auch der Borkenkäfer hat dem Erscheinungsbild des Weges arg geschadet. „Freilich hätten wir die alten Stationen wieder instand setzen können. Allerdings haben sich die Wünsche der Gäste geändert. Der alte Weg war am Fitnessboom ausgerichtet und es ging viel um Beweglichkeit, Dehnen und Kraft. Jetzt ist mehr Geschicklichkeit gefragt und es gibt zwischendrin auch gemütliche Stationen“, stellt Franz Rauscher, Obmann des Gästevereins Neustift das neue Angebot vor.

Zwölf Stationen errichtet

Auf zwölf Stationen werden die Wanderer zur Bewegung angeleitet. Neue Infotafeln erklären, wie es geht. Zwischendrin gibt es gemütliche Sitzplätze und Hängematten zum Entspannen.<

Der Bewegungsweg „Fit und Fun am Rannastausee“ verläuft durch die drei Anrainergemeinden des Rannastausees Neustift, Pfarrkirchen und Oberkappel. Es gibt auch in jeder der drei Gemeinden einen Einstiegspunkt. Gerade deshalb sei das Projekt ein Paradebeispiel für Kooperation. Deshalb gab es auch die Leader-Projektförderung von 60 Prozent der Kosten, die sich übrigens auf knapp 100.000 Euro beliefen. Auch der Grundeigentümer, die Energie AG, ließ sich als Sponsor gewinnen.

Einstieg an drei Stellen

In Neustift und Pfarrkirchen ist der Einstieg auf der jeweiligen Seite der Rannatalsperre gegeben. In Oberkappel erreicht man den Weg über die Straße beim Feuerwehrhaus. Übrigens: Wer den bisherigen Kneippweg kannte und mochte, kann beruhigt sein. Dieser ist nicht gänzlich verschwunden, deckt sich aber mit dem neuen Angebot. „Die Stationen sind eine erfrischende Ergänzung zu den Bewegungsstationen“, empfiehlt Rauscher. Der ganze Weg ist übrigens mit Kinderwägen befahrbar und über den Konzinger Steg auch abkürzbar. In diesem Fall entgehen dem Wanderer allerdings die Stationen eins bis vier Richtung Oberkappel und es ergibt sich ein Rundweg von der Rannatalsperre aus startend.

Touristisches Angebot

„Die Donauregion in Oberösterreich steht für aktive Bewegung in der Natur, die Spaß macht. Der neue Motorikpark ‚Fit & Fun am Rannastausee‘ spiegelt genau das wider und ist eine willkommene Angebotserweiterung für unsere Gäste, die unsere Region für die ausgezeichnete Infrastruktur und Angebotsvielfalt für Aktivurlauber schätzen“, freut sich auch Bettina Berndorfer, Regionalmanagerin des Tourismusverbandes Donau Oberösterreich über das neue Angebot.

Vom Fit & Fun-Park sind für Wanderliebhaber auch zahlreiche tagesfüllende Rundtouren erreichbar. Die Rundrouten sind im neuen Wanderkartenset der Donau Oberösterreich zu finden, welches kostenlos unter www.donauregion.at bestellt werden kann. Auch eine der 15 neuen E-Bike-Genusstouren der Donauregion, die R1.06 Penzenstein-Runde, führt durch die drei „Fit & Fun“-Gemeinden.