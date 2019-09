Bewegungspark im Moorwald stärkt Mühlviertler Natur-Tourismus

Ein moderner Bewegungspark, der als „Outdoor-Fitness-Studio“ mit zahlreichen Geräten aufwartet, ist das Herzstück des neuen Erholungsgebiets im Moorwald hinter dem Gesundheitsresort Vortuna in Bad Leonfelden. In das neue Tourismus-Angebot der Region Mühlviertler Hochland, das neben den Hotelgästen auch der einheimischen Bevölkerung und Tagesausflüglern zur Verfügung steht, wurde auch der besonders bei Familien beliebte Waldlehrpfad integriert. Weiters knüpfen hier mehrere Wege an, die für Nordic Walker, Wanderer, Läufer und Mountainbiker geeignet sind.

Für Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner ist das neue Erholungsgebiet ein wichtiger Beitrag zur weiteren Verbesserung der touristischen Infrastruktur im Mühlviertel: „Natur und Landschaft sind wesentliche Beweggründe für einen Urlaub in Oberösterreich. Daher setzen wir bei unseren touristischen Angeboten bewusst auf Naturerlebnisse sowie Erholung und Entschleunigung. Das Erholungsgebiet im Moorwald passt perfekt zu dieser Angebotspalette für unsere Gäste, zugleich profitiert aber auch die heimische Bevölkerung davon“, sagte Achleitner beim Eröffnungsfest.



In die gleiche Kerbe schlagen auch der Bad Leonfeldner Bürgermeister Alfred Hartl, die Tourismuschefs Andreas Eckerstorfer und Markus Obermüller sowie Obfrau Karin Kampelmüller und Geschäftsführerin Martina Birngruber von der LEADER-Region Sterngartl-Gusental. „Das Projekt Moorwald ist eine absolute Bereicherung für die Region.“



In das neue Erholungsgebiet wurden insgesamt 2,2 Millionen Euro investiert. Das Land Oberösterreich stellte aus dem Tourismus-Impulsprogramm dabei 603.000 Euro bereit, die Stadtgemeinde Bad Leonfelden und das Gemeinderessort des Landes je 300.000 Euro. Ebenfalls 300.000 Euro leistete der Tourismusverband Mühlviertler Hochland, 200.000 Euro kamen aus Fördermitteln der Leaderregion Sterngartl-Gusental. Die übrigen Finanzmittel wurden von privaten Investoren bzw. dem Gesundheitsresort Vortuna aufgebracht.