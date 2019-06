Betrunkener Mühlviertler wurde von Zug überrollt und schlief unverletzt weiter

Hunderte Schutzengel hatte ein junger Mann in der Nacht auf Samstag im Bereich des Bahnhof Grein-Stadt: Der 23-Jährige aus dem Bezirk Perg war kurz vor der Eisenbahnkreuzung mit der Berggasse auf den Gleisen eingeschlafen. Eine Garnitur der Donauuferbahn fuhr gegen 5:05 Uhr aus dem Bahnhof in Richtung Sarningstein aus. Kurz nach Verlassen des Bahnhofes bemerkte der 51-jährige Lokführer in einer starken und unübersichtlichen Rechtskurve den auf den Schienen liegenden Körper.

Er leitete sofort eine Notbremsung ein, der Zug konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig vor dem Mann anhalten. Der Waggon kam direkt über dem zwischen dem Schienenpaar schlafenden 23-Jährigen zum Stehen. Der Schlaf des stark Betrunkenen war offenbar mehr als tief. Weder das Laute Quietschen der Notbremsung noch der geschockte Lokführer selber konnte den 23-Jährigen aus seinen Träumen reißen. Erst den alarmierten Einsatzkräften gelang es, den Mühlviertler wieder munter zu bekommen.

Der 23-Jährige kletterte darauf selbst unter dem Zug hervor. Er hatte lediglich eine offene klaffende Wunde am rechten Knie und wurde nach kurzer notärztlicher Versorgung in das Klinikum Amstetten gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,48 Promille.

Im Zug befanden sich zum Unfallszeitpunkt keine Fahrgäste. Der Lokführer erlitt einen Schock und wurde abgelöst.