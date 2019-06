Betrunkener Mühlviertler ließ sich nach Unfall von Eltern abholen

Der junge Mann hatte in der Nacht auf Sonntag im Gemeindegebiet von Dimbach (Bezirk Perg) die Kontrolle über seinen Wagen verloren. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Riegelhofstraße ab. Sein Wagen blieb nach wenigen Metern in der stark abschüssigen Waldböschung stehen.

Dem offenbar nur leicht verletzten Lenker gelang es, sich alleine aus dem Unfallwrack zu befreien. Er verständigte seine Eltern, die ihn vom Unfallort abholten und nach Hause brachten.

Der Mitarbeiter eines Abschleppdienstes war es, der die Polizei gut viereinhalb Stunden später von dem Unfall in Kenntnis setzte, weil er Unterstützung bei der Absicherung der Riegelhofstraße benötigte.

Nach der Bergung des Pkws begaben sich die Beamten zur Wohnadresse des 27-jährigen Zulassungsbesitzers. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,08 Promille, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.