Betrunkener ging mitten auf der Fahrbahn - angefahren

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr in der Gemeinde Münzbach (Bez. Perg). Ein 25-jähriger Mann aus der Nachbargemeinde Windhaag bei Perg war zu Fuß in der Fahrbahnmitte der L1423 unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 47-jähriger Münzbacher mit seinem Auto von Münzbach Richtung Perg. Der Lenker dürfte den Fußgänger in der Dunkelheit übersehen haben und stieß den Mann nieder. Der 25-Jährige musste vom Notarzt versorgt werden und wurde anschließend in den Med Campus III nach Linz gebracht.

Beim Verletzten wurde ein Alkotest gemacht, der einen Wert von 2,1 Promille ergab. Der Autolenker hatte keinen Alkohol getrunken, er blieb beim Unfall körperlich unverletzt.

