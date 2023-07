Betrunkener E-Scooter-Lenker wurde in Feld gefunden

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Perg kam am Freitag gegen 23:10 Uhr mit seinem Elektro-Scooter zu Sturz und fiel im Anschluss eine steile Böschung hinunter. Nach dem Unfall kontaktierte er seine Schwester, die sofort die Rettungskette in Gang setzte. Eine Fahndung im Bereich der Unfallstelle Nähe der Donaubrücke Mauthausen verlief vorerst ergebnislos, wodurch die Suche ausgeweitet und der gestürzte Mann in einem Feld aufgefunden wurde.

Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Mann ins Krankenhaus eingeliefert. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,54 Promille, weshalb er angezeigt wird.

