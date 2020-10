Betrunkene Mühlviertlerin überschlug sich mit Auto

Die 53-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr gegen 20 Uhr auf der Haslacher Straße Richtung St. Peter am Wimberg. In der Ortschaft Pehersdorf, Gemeinde St. Ulrich, kam sie mit ihrem Fahrzeug rechts von der Straße ab. Der Pkw fuhr über eine Böschung, überschlug sich zweimal und kam auf einer Wiese zum Stehen. Die 53-Jährige wurde leicht verletzt in das Klinikum Rohrbach gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,38 Promille.

