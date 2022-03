Der 32-Jährige Tscheche und der 20-Jährige Slowake waren gegen 22 Uhr auf der Holzschlager Straße Richtung Pfaffetschlag unterwegs. In Klaffer am Hochficht (Bezirk Rohrbach) kamen sie plötzlich von der Straße ab und stießen frontal gegen einen Baum, berichtete die Polizei am Sonntagmorgen. Dabei wurden beide verletzt. Der 32-Jährige verließ jedoch blutverschmiert das Auto, ging einige hundert Meter zu einer betrieblichen Unterkunft und legte sich schlafen, wie die Polizei berichtete.