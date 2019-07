Betrunken von Spielberg bis ins Mühlviertel unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Polizei im Bezirk Urfahr-Umgebung Schwerpunktkontrollen an verschiedensten Standorten durch. Gegen 23 Uhr stoppten Beamten auf der B131 in Landshaag, Gemeinde Feldkirchen an der Donau, einen 33-jährigen Lenker aus dem Bezirk Rohrbach. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Mühlviertler war auf der Heimreise aus der Steiermark und zu diesem Zeitpunkt schon zwei Stunden mit seinem Auto unterwegs. Bei seinem Freund, der auf dem Beifahrersitz saß, wurden null Promille gemessen. Dieser setzte die Fahrt schließlich fort und brachte seinen betrunkenen Freund nach Hause.

Insgesamt hagelte es bei den Kontrollen am Wochenende fünf Anzeigen wegen Fahrens mit mehr als 0,8 Promille. Zwei Lenker wiesen einen Wert zwischen 0,5 und 0,8 Promille auf.

