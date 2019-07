Betrüger verkaufte minderwertige Motorsägen

Der Täter täuschte dem Landwirten aus dem Bezirk Rohrbach vor, er komme von einer Messe für Werkzeug und sei auf der Rückfahrt in die Niederlande. Er habe noch zwei hochwertige Markenmotorsägen abzugeben, die normalerweise etwa 1.400 Euro kosten würden und gab dem Mühlviertler eine Betriebsanleitung für diese Geräte. Der Bauer gab dem Täter insgesamt 500 Euro für die, in Wahrheit, minderwertigen Geräte, die etwa 70 Euro wert sind. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Es handelt sich vermutlich um einen niederländischen Staatsbürger. Er ist etwa 65 Jahre alt und 1.65 Meter groß und hat längere, graue Haare. Er sprach gebrochenes Deutsch und war mit einem hellen VW-Golf unterwegs, das ein niederländisches Kennzeichen hatte. Es ist in den vergangenen Tagen im Bezirk zu mehreren derartigen Geschäften gekommen, berichtete die Polizei. Der Polizei Neufelden kann unter der Nummer 059133/4256 Auskunft gegeben werden.

