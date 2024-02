Betriebe stemmen sich gegen lokalen Fachkräftemangel

URFAHR-UMGEBUNG. Derzeit gibt es im Bezirk Urfahr-Umgebung 233 Lehrbetriebe mit insgesamt 660 Lehrlingen, 174 davon befinden sich im ersten Lehrjahr. "Das sind zwar erfreuliche Zahlen, aber wir wollen mehr", sagt Sabine Lindorfer, Obfrau der Wirtschaftskammer Urfahr-Umgebung: "Die Lehrlingsausbildung kommt in unserer Region nicht wirklich vom Fleck und stagniert bei einem Durchschnitt von jährlich rund 650 Lehrlingen in den letzten elf Jahren." Gründe für die eher niedrigen Lehrlingszahlen im Bezirk liegen unter anderem in der geografischen Nähe zu Linz, wohin viele junge Personen pendeln, die sich dort auch für den Besuch von Gymnasien oder höheren berufsbildenden Schulen entscheiden. Zudem wirken die großen, namhaften Betriebe im städtischen Bereich reizvoll für eine Lehrausbildung.

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel bietet die Guute-Initiative der WK Urfahr-Umgebung ihren Mitgliedern künftig das Guute-Lehrbetriebsservice an. Damit wird ein Netzwerk geschaffen, das den Lehrlingen im Bezirk ermöglicht, an vielfältigen Schulungen teilzunehmen, Seminare zu besuchen und Veranstaltungen mit anderen Lehrlingen zu erleben. Die Lehrlinge sollen damit das Gefühl haben, Teil einer Lehrlingsgemeinschaft zu sein, auch wenn sie vielleicht der einzige Lehrling im Betrieb sind.

"Ein wirklicher Mehrwert, der für Lehrlinge, aber auch für deren Betriebe und Ausbilder entsteht", fasst Lindorfer das neue Service zusammen, das beispielsweise Willkommens- und Abschlussveranstaltungen für alle Lehrlinge in der Region zu Beginn und am Ende ihrer Lehre umfasst. "Mit dem Guute-Lehrbetriebsservice unterstützen wir die regionalen Unternehmen bei allen Fragestellungen, die eine Lehrausbildung mit sich bringt. So können sich Betriebe unter anderem an uns wenden, wenn der Lehrling Nachhilfe für die Berufsschule benötigt. Wir kümmern uns dann um die Vermittlung zu einer Nachhilfelehrkaft und informieren auch über Förderungen, die dafür in Anspruch genommen werden können. Kosten für Nachhilfe sind beispielsweise zu 100 Prozent förderbar und weder Betrieb noch Lehrling entstehen dadurch Kosten", berichtet Christian Meeraus, der Gründer der Intellexi GmbH und für die Umsetzung des Lehrbetriebsservice zuständig ist.

25 Prozent Lehrbetriebe

"Fast 25 Prozent der rund 400 Betriebe im Guute-Netzwerk bilden Lehrlinge aus. Die Vergleichszahl für alle Betriebe im Bezirk Urfahr-Umgebung liegt bei 4,2 Prozent. Ein Zeichen dafür, wie stark sich die Guute-Betriebe für den Nachwuchs einsetzen. Umso wichtiger ist es, sie gezielt bei der Lehrausbildung zu unterstützen", ist Franz Tauber, Leiter der WKO Urfahr-Umgebung, vom neuen Angebot überzeugt und verweist dabei auch auf die von 27. bis 29. Februar in Gallneukirchen, Puchenau und Bad Leonfelden stattfindende Lehrlingsshow. "Lehrlinge präsentieren dabei auf einer Bühne ihren Lehrberuf und geben damit Schülerinnen und Schülern einen authentischen Einblick in die Welt der Lehre. Schnuppertermine können gleich digital gebucht werden", freut sich Tauber.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper