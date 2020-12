Neun Monate Einschränkungen im Alltag. Das geht mitunter ganz schön an die Substanz. Besonders für die Bewohner und ihre Betreuenden in den Wohneinrichtungen und Werkstätten von Sozialorganisationen wie der Lebenshilfe oder dem ARCUS Sozialnetzwerk. Werkstätten werden in eingeschränktem Betrieb geführt, und auch in den Wohngemeinschaften ist das Leben umfangreichen Sicherheitskonzepten unterworfen.