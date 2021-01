Von jemandem angerufen und nach dem persönlichen Wohlbefinden gefragt zu werden, sollte eigentlich alltäglich sein. Noch dazu in Zeiten sozialer Distanz. Deshalb hat sich die "GES.UND"-Telefonkette rund um Haslach gerade im Corona-Lockdown bewährt. Mit der Initiative GES.UND rief der Gesundheitsdienstleister PROGES gemeinsam mit dem Primärversorgungszentrum in Haslach ein präventives Angebot ins Leben, welches sich aktiv an die Patienten wendet.