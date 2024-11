Betreiber von Tageszentrum wollen Platz für Kurzzeitpflege schaffen

So wie viele andere Landwirte setzen auch Renate und Gottfried Pointner bei der Bewirtschaftung ihres 36 Hektar großen Hofs in Windhaag auf Spezialisierung: Während Gottfried die Wiesen, Rinder und Ziegen betreut, kümmert sich Renate um ihre Tagesgäste. Seit mittlerweile acht Jahren betreibt die diplomierte Krankenpflegerin und Fachkraft für tiergestützte Intervention nämlich ein Tageszentrum für Senioren.

Tag für Tag verbringen Menschen mit Pflegebedarf mehrere Stunden am Bauernhof. Gerade bei Demenzerkrankten kommt während ihres Aufenthalts am Hof das Gefühl auf, zu Hause zu sein: Sie erinnern sich an Tätigkeiten aus ihrer Jugend, helfen im Garten mit oder bereiten in der Küche gemeinsam mit Renate Pointner traditionelle Köstlichkeiten zu. Sogar beim Ausmisten im Stall hatte Gottfried Pointner schon tatkräftige Helfer.

Betreuungsspektrum erweitert

Die Beliebtheit ihres Tageszentrums hat Renate Pointner nun veranlasst, ihr Betreuungsspektrum zu erweitern: "Wir möchten zusätzlich zur Tagesbetreuung auch eine Kurzzeitpflege anbieten." Freilich sind die für einen Start dieser Pflegemöglichkeit erforderlichen Investitionen enorm und die Möglichkeiten für öffentliche Förderungen überschaubar.

Aber in Windhaag hilft man zusammen: Viele Ideen wurden im Ort gewälzt, wie die Spenden für das notwendige Startkapital aufgebracht werden können – zum Beispiel mit Tombolapreisen. Die Senioren stellten sich mit hochwertigem Bettzeug bei Renate Pointner ein. Die Windhaager Bäuerinnen und die Goldhaubengruppe haben außerdem Spenden in Höhe von 1000 und 500 Euro übergeben. Vizebürgermeisterin Susanne Pilgerstorfer (VP), die auch im Vorstand des Tageszentrums-Vereins mitarbeitet, sagt über die Welle der Unterstützung: "Jeder Euro ist im Tageszentrum gut investiert und kommt der älteren Generation zugute. Das kann ich allen Spendern versichern."

