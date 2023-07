Betörende Klänge zur Abendstunde

Beim "Originalklang Freistadt" werden international renommierte Künstlerinnen und Künstler mit auf die Konzert-Schauplätze abgestimmten Kompositionen zu hören sein.

Den Beginn macht morgen, Mittwoch (20.30 Uhr), das "L’Arpa Festante Consort" mit dem Programm "Soli Die Gloria". Ein besonders stimmungsvolles Erlebnis folgt am Freitag mit dem Nachtkonzert (22 Uhr) in der Kirche St. Peter: Bei Kerzenlicht wird Franziska Fleischanderl den Salterio, barocker Vorläufer des Hackbretts, erklingen lassen. Die in Alberndorf aufgewachsene Musikerin gilt als international gefeierte Virtuosin auf diesem für seine besondere Klangfarbe geschätzten Instrument.

Kartenvorverkauf bei Papier & Bücher Wolfsgruber in der Pfarrgasse Freistadt, telefonisch unter 0664 / 440 72 10 oder per E-Mail: labyrinthus@gmx.at. Der Eintritt ist für Jugendliche, Studierende und Inhaber des Passes "Hunger auf Kunst und Kultur" frei.

