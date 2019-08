Besucherrekord bei Donaufestwochen im Strudengau

Mit einer eindrucksvollen Liedermatinee des Baritons Rafael Fingerlos und des Gitarrenvirtuosen Alexander Swete in der Gießenbachmühle zu St. Nikola gingen am Donnerstag die 25. Donaufestwochen im Strudengau zu Ende. Die Jubiläumsausgabe wird als die bisher erfolgreichste Spielzeit in die Festivalgeschichte eingehen: Mehr als 3.300 Besucherinnen und Besucher folgten dem von Intendantin Michi Gaigg konzipierten Programm in den Strudengau. „Ausverkauft“ hieß es nicht nur für alle fünf Vorstellungen der selten gespielten Haydn-Oper „L’incontro improvviso“ mit dem L’Orfeo Barockorchester und einem begeisternden jungen Sängerensemble (Regie: Manuela Kloibmüller): Auch bei fünf Veranstaltungen der Konzertreihe waren sämtliche Besucherplätze voll.

Tiefen Eindruck beim Publikum hinterließ darüber hinaus die Lesung des Literaturpreises Ohrenschmaus, bei denen die Donaufestwochen Künstlern mit Beeinträchtigung eine Plattform boten. Mit der Entscheidung, inklusiver Kunst im regulären Festivalbetrieb einen festen Platz zu geben, hat das Festival im Mühlviertel eine Vorreiterrolle eingenommen. „Wir hoffen, dass dieser Erfolg die Kulturabteilung des Landes Oberösterreich davon überzeugt, die Donaufestwochen als kulturelles Aushängeschild des Unteren Mühlviertels weiterhin entsprechend zu unterstützen. Denn wir wollen auch künftig das Festival für Alte Musik mit Kontrapunkten in dieser Qualität fortführen“, sagt Konsulent Walter Edtbauer, Präsident des Kulturforums Donauland-Strudengau, welches als Trägerorganisation der Donaufestwochen auftritt.

Einen wesentlichen Beitrag für das Zustandekommen der Donaufestwochen hatten heuer einmal mehr die zahlreichen freiwilligen Helfer sowie die Sponsoren aus der regionalen Wirtschaft. Von der Donauwell GmbH (Presenting Sponsor) über die Umdasch AG und Raiffeisenbanken Bezirk Perg als Hauptsponsoren, sowie Hueck Folien GmbH und Stadtapotheke Grein als Co-Sponsoren. Wer das Festival bereits jetzt in seine Jahresplanung 2020 aufnehmen möchte: Die 26. Donaufestwochen werden im kommenden Jahr vom 31. Juli bis 16. August stattfinden.

Ganz verschwunden sind die Festwochen aus dem öffentlichen Raum nicht: Die anlässlich des Jubiläums konzipierte Ausstellung der Stadtgemeinde Grein „Eine unverhoffte Begegnung – Joseph Haydn und die Türkenoper“ ist noch bis 26. Oktober im Stadttheater Grein zu sehen.