Besuch am Bauernhof

Hautnah Landwirtschaft erleben durften die Kinder der vierten Klasse der Volksschule Arnreit und die 2c-Klasse der Volksschule Rohrbach. Sie lösten den Siegerpreis des Zeichenwettbewerbes der Rohrbacher Bäuerinnen ein und durften einen Vormittag auf einem Bauernhof verbringen.

Die Kinder aus Arnreit genossen einen wunderbaren Vormittag auf dem Pferdebauernhof Enzenhofer in St. Martin. Sie erfuhren viel Interessantes über Pferde und durften die Tiere füttern und striegeln. Besondere Freude bereitete allen Kinder das Reiten auf den mit bunten Handabdrücken der Kinder geschmückten Pferden in der großen Reithalle. Die Volksschüler aus Rohrbach besuchten den Betrieb Stadlbauer in Rohrbach. Neben dem Erkunden des Betriebes und dem Füttern der vielen Tiere am Hof erlebten sie hautnah den Weg vom Korn zum Brot. Nach dem ereignisreichen Vormittag genossen sie bei der gemeinsamen Jause ihr eigenes von ihnen geformtes Gebäck. Zum Abschluss pflanzten sie gemeinsam einen Baum.

