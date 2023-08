Bestürzung in Perg: "Mister Manner" Josef Irsiegler unerwartet verstorben

"Wenn Du Dich auf ein Ziel fixierst und auf Deine Stärken vertraust, wirst Du Erfolg haben." Diesem Motto blieb Josef Irsiegler Zeit seines Lebens treu. Im Beruf ebenso wie bei seinen Hobbys, die der umtriebige Perger mit Leidenschaft betrieb ? ob als Nachwuchstrainer im Perger Schützenverein oder in seiner Garage beim Restaurieren außergewöhnlicher Oldtimerautos.

Der gelernte Bäcker fand seine berufliche Erfüllung beim Süßwarenhersteller Manner. 35 Jahre war Irsiegler Produktionsleiter im Manner-Werk in Perg. Dabei entwickelte sich eine enge persönliche Freundschaft zur Familie Manner in Wien, die auch nach Irsieglers Pensionierung Bestand hatte: Jedes Jahr brachte er einen Christbaum in die Privatvilla von Firmenchef Carl Manner nach Wien.

Die Verbundenheit für seinen langjährigen Arbeitgeber trug Irsiegler gerne nach außen. Auf seiner Alltagsgarderobe war fast immer das typische Altrosa sowie das markante Logo des Schnittenherstellers präsent ? sei es als T-Shirt, Fleece-Jacke oder Kapperl. Der Beiname "Mister Manner" eilte ihm umsonst seit Jahren voraus.

Das galt auch für die Lackierung einiger seiner Oldtimer. Etwa jenes Roadsters, mit dem er ? verkleidet im Osterhasenkostüm ? durch den Bezirk Perg fuhr, um Schokolade-Eier an Kinder zu verteilen. Zu Weihnachten parkte Irsiegler gerne einen rosa lackierten Pferdeschlitten in der Perger Innenstadt, um Briefe ans Christkind einzusammeln, die er zum Christkindl-Postamt nach Steyr brachte. Dass auch sein Fahrrad, auf dem er zu Fitnesszwecken allmorgendlich eine größere Runde abspulte, in Manner-Farbe lackiert war, muss wohl nicht extra erwähnt werden.

In Original-Lackierung blieben hingegen drei seiner Lieblings-Oldtimer: Ein roter Audi 80 GL Baujahr 1973, ein Citroen HP5 Cabrio Baujahr 1922 und sein großer Stolz: Ein Fiat Cabrio, Baujahr 1910, das er im Jahr 1989 in Köln erwarb und daheim in 3000 Arbeitsstunden völlig neu aufbaute. Von diesem Modell gibt es weltweit nur noch zwei Exemplare: Eines im Fiat-Museum in Turin und eben jenes in Perg. restauriert und viele Hochzeitspaare auf ihrem Fest begleitet. Vor gerade einmal zwei Monaten eröffnete Irsiegler in seinem Haus in Zeitling ein Privatmuseum, in dem er seine beiden großen Leidenschaften unter einem Dach vereinte: seine Oldtimer und eine umfangreiche Aufarbeitung der Geschichte der Firma Manner in Perg.

Spuren hinterließ Josef Irsiegler aber auch im Sport: Genauer gesagt bei den Schützen, wo er nicht bei seinem Vornamen gerufen wurde, sondern unter seinem Spitznamen "Daniel" bekannt war. Irsiegler war 18 Jahre lang Oberschützenmeister des Perger Schützenvereins und organisierte zahlreiche Turniere. Erfolge feierte "Daniel" vor allem als Nachwuchstrainer für Luftgewehr und Armbrust. Höhepunkt waren im Jahr 1994 die Goldmedaille bei der Armbrust-Europameisterschaft durch das Junioren-Team Hartmut Wahl und Martin Spindelberger sowie der Europameistertitel von Hartmut Wahl im 30-Meter-Kniend mit Europarekord. 2006 folgte der Junioren-Vizeweltmeistertitel in der Armbrust durch Richard Wollhofen. Irsieglers Erfolgsrezept beim Coaching: Er setzte auf Mentaltraining: "Im Alltag prasseln tausend Dinge auf die Kinder ein. Es wird für sie immer schwieriger, all das im Wettkampf auszublenden. Für seine Verdienste wurde er 2018 zum Konsulenten für das Sportwesen in Oberösterreich ernannt. Zudem brachte sich Irsiegler bei der Gründung der Perger Faschingsgilde als Schatzmeister ein und hob das beliebte Krapfenschießen im Schützenheim aus der Taufe.

Wo immer Josef Irsiegler sich aber engagierte, betonte er stets, wie dankbar er seiner Frau Ulrike für das Verständnis sei, die diese ihm und seinen Hobbys entgegenbrachte. Denn die Familie war ihm wichtig: Vor allem seine Rolle als Opa füllte er mit großer Herzenswärme und Begeisterung aus. Am Aus diesem liebevollen Umfeld wurde Josef Irsiegler am Mittwochabend völlig unerwartet durch einen plötzlichen Herztod herausgerissen.

Autor Bernhard Leitner