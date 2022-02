Bestmöglich vorbereitet, falls es einmal dick kommt

Der Mitterkirchner Christian Zeindlhofer wurde zum neuen Zivilschutz-Bezirksleiter für Perg bestellt. Als ehemaliger Berufssoldat und Absolvent der Donau-Universität Krems im Bereich Security und Safety Management bringt der 40-Jährige beste Voraussetzungen für diese Aufgabe mit. Der Vater von zwei Töchtern bildet sich stets im Zivil- und Katastrophenschutz weiter und ist derzeit in einem großen Telekommunikationsunternehmen im Sicherheitsbereich tätig. Mit Aspekten des Zivilschutzes befasste sich bereits während seiner Abschlussarbeit an der Donau-Uni Krems über das Thema Blackout – ein Katastrophenszenario, mit dem sich auch der OÖ Zivilschutz seit Jahren auseinandersetzt und in dem sich der Verband zur führenden Beratungsstelle entwickelt hat.

"Bei Christian Zeindlhofer sind die Aufgaben eines Zivilschutz-Bezirksleiters aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit und seines Wissens im Sicherheitsbereich in besonders guten Händen", sagt Oberösterreichs Zivilschutz-Präsident NR-Abg. Michael Hammer. Als Bezirksleiter ist Christian Zeindlhofer künftig Ansprechpartner in allen Fragen der Sicherheitsprävention für die Bevölkerung und die Gemeinden im Bezirk Perg.

Gemeinsam mit Zivilschutz-Geschäftsführer Josef Lindner aus Naarn absolvierte Zeindlhofer bereits seinen Antrittsbesuch beim Perger Bezirkshauptmann Werner Kreisl, der ebenfalls im Zivilschutz-Präsidium ehrenamtlich tätig ist. Auch Bezirkshauptmann Kreisl zeigte sich erfreut, dass mit Christian Zeindlhofer ein kompetenter Bezirksleiter mit umfassendem Sicherheitswissen bestellt wurde.

Ziel des OÖ Zivilschutzes ist es, den Bürgern Gefahren aufzuzeigen und sie bei der Vorbereitung für einen krisenfesten Haushalt zu unterstützen. Die empfohlenen Selbstschutzmaßnahmen helfen, Gefahren zu vermeiden, die Zeit bis zum Eintreffen der Einsatzorganisationen zu überbrücken sowie Krisenfälle möglichst unbeschadet zu überstehen.