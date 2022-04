Bestens gelaufen: Schüler-Benefizlauf brachte 13.500 Euro für Ukraine-Hilfe ein

Die Bilder von Krieg und Zerstörung sind bei den Kindern der Volksschule Arnreit nicht spurlos vorübergegangen. Aus Betroffenheit über die Not in der Ukraine veranstaltete die VS Arnreit deshalb vergangene Woche einen Benefizlauf, um Spenden für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine zu sammeln. Die Kinder suchten sich dafür Sponsoren im Familien-und Verwandtschaftskreis sowie aus der Nachbarschaft. Diese Spenderinnen und Spender gaben wiederum an, welche Summe sie bereit wären, für jede gelaufene Runde auf dem alten Arnreiter Sportplatz zur Verfügung zu stellen.

Am Freitag vor den Osterferien fiel um Punkt 9 Uhr der Startschuss für dieses Unterfangen. Unter stimmkräftiger Unterstützung der zahlreich erschienenen Zuschauer begann nun der 30-minütige Lauf der 65 Kinder, die ihre Solidarität auch mit den Farben Blau-Gelb auf selbstgemachten Stirnbändern, Buttons, Armbändern und Gesichtsbemalung zum Ausdruck brachten. Arnreits erprobter Stadionsprecher Martin Lang brachte mit seinen Kommentaren zusätzliche Motivation auf den Platz. Nach jeder absolvierten Runde durften die teilnehmenden Kinder ein Stricherl auf ihren Klassenplakaten machen. Am Ende des Laufes lag die Bestmarke bei 25 erzielten Runden.

Als kleine Stärkung für zwischendurch gab es für alle Teilnehmer einen nahrhaften Müsliriegel. Am Ende der Veranstaltung konnten die Kinder mit ihrem sportlichen Einsatz und der Sponsorenunterstützung nicht weniger als 13.497,50 € erlaufen. „Eine unglaubliche Summe, mit der wir in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet hätten“, sagt Volksschullehrer Manfred Lindorfer. Die erlaufene Spendensumme wird nun an das Spendenkonto von Nachbar in Not übermittelt.