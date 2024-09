Besserer Verkehrsfluss auf der "Sparkassen-Kreuzung" in Sankt Georgen an der Gusen

Die Einmündung der Gusentalstraße in die Pleschinger Landesstraße bei der "Sparkassen Kreuzung" im Ortsgebiet von St. Georgen ist einer der kniffligsten Verkehrsknotenpunkte im Bezirk Perg. Nach mehrmonatiger Umbauphase wurde die modernisierte Kreuzung nun offiziell wiedereröffnet. Wichtigste Änderung ist die Neuregelung des Vorrangs: Der gilt nun dauerhaft für den von Linz in Richtung des Gusentals und umgekehrt vom Gusental Richtung Linz fließenden Verkehrs. Eine weitere Neuerung ist die Einführung einer Linksabbiegespur vom Gusental in Richtung Mauthausen. In der Vergangenheit führten einzelne Linksabbieger oft zu langen Autoschlangen während der Verkehrsspitzen.

Dieses Bündel an Maßnahmen wirken sich laut Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) bereits positiv auf den Verkehrsfluss im Ortskern von St. Georgen aus: "Die optimierte Verkehrsführung erhöht die Sicherheit und reduziert Staus, insbesondere in den Stoßzeiten. Durch die geschaffene Linksabbiegespur wird der Verkehrsfluss in Richtung Linz und Mauthausen erheblich verbessert."

