Bessere Technik ermöglicht effizientere Beschneiung

Horrende Energiepreise und explodierende Betriebskosten stellen auch die Sternstein-Lifte vor große Herausforderungen. Die Tarife für Liftkarten sollen aber nur moderat angepasst werden. Insbesondere die gestiegenen Strompreise, aber auch die Kosten für Diesel und Hydraulikprodukte werden drastische Auswirkungen auf die Betriebskosten der Sternstein-Lifte haben, sagen die beiden Geschäftsführer Andreas Eckerstorfer und Gerhard Zettler. Von saftigen Preiserhöhungen im zweistelligen Prozentbereich wie bei manch großem Liftbetreiber will man zwar nichts wissen, um eine Preissteigerung kommt man aber auch am Sternstein nicht herum: "Wir sind ein Nahversorger-Skigebiet für Familien.

Deshalb haben wir uns trotz der Kostenexplosion zum Ziel gesetzt, dass das Skivergnügen bei uns leistbar bleibt", erklärt Eckerstorfer. Die Kartentarife werden im Schnitt um 6,5 Prozent angehoben. Eine Familienkarte für einen Tag (2 Erwachsene und 3 Kinder) wird beispielsweise 125 Euro kosten.

Effiziente Beschneiung

Der Teuerung will man mit noch mehr Effizienz entgegensteuern, etwa bei der technischen Beschneiung der Pisten: "Wir haben in den vergangenen Jahren vorausschauend in moderne, elektronisch gesteuerte Schneitürme investiert. Mit diesen produzieren wir Schnee, wenn die Witterung die beste Ausbeute verspricht. So können wir wertvolle Ressourcen wie Wasser und Energie zielgerichtet und effizient einsetzen", sagt Gerhard Zettler.

Deshalb habe man im Sommer auch die Voraussetzungen für den Einsatz der modernen Beschneiungstechnik verbessert: Alle Gebäude im Bereich der Talstation wurden mit Glasfaserkabeln erschlossen, die Zugang zu schnellem Internet bringen. Softwareupdates, die bisher umständlich und kostenintensiv durch Servicetechniker vor Ort durchgeführt werden mussten, können nun per Fernwartung erledigt werden. Die Besucher am Sternstein profitieren zudem vom Ausbau der Handy-Sendemastanlage. Neu ist auch die Möglichkeit, sich im Webshop Saisonkarten sowie Wertgutscheine zu kaufen.

Warten auf Saisonbeginn

Trotz der sicherlich schwierigen Voraussetzungen fiebert man am Sternstein dem Winter entgegen. Die behördlichen Überprüfungen und Sicherheitschecks wurden bereits absolviert, die Vorbereitungen auf den Saisonbeginn Anfang Dezember laufen wie geplant. "Wir werden auch heuer alles daran setzen, den etwa 70.000 Besucherinnen und Besuchern im Winter beste Bedingungen zu bieten", sagt Betriebsleiter Leo Hartl. Vergünstigte Saisonkarten können bis 27. November gekauft werden.

www.sternstein.at