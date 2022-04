Berufsschüler verbannen PET-Flaschen aus der Schule

Energie, Müll und auch Zucker sparen die Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Rohrbach ein. Noch vor allen pandemischen Einschränkungen gingen frühere Jahrgänge der BS Rohrbach unter dem "Fridays for Future"-Banner in der Bezirksstadt demonstrieren. 2019 kündigten die Schülervertreter vollmundig an, künftig PET-Flaschen aus der Schule zu verbannen.

Nun wurde tatsächlich der letzte Getränkeautomat mit PET-Flaschen aus der Berufsschule abgeholt. Wasserspender und Fruchtsäfte gibt es statt Cola und stark gezuckerten Getränken. Diese sollen zum bewussten Trinken ohne Einweg-Plastik anhalten und gleichzeitig der Gesundheit zuträglich sein.

"Wir motivieren unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch unsere Lehrkräfte und Mitarbeiter, bewusst ihre wieder befüllbaren Trinkflaschen zu verwenden", sagt Schuldirektorin Christiana Miller. Diese Woche wurde – endlich maskenfrei – das Projekt gemeinsam mit dem Team rund um Barbara Gahleitner, Heike Gillesberger und Heinz Reischl sowie den Schülern abgeschlossen.

In der Schule und auch im dazugehörigen Internat stehen an drei Stellen Wasserspender mit gekühltem Wasser kostenlos zur Verfügung. Dort gibt es Leitungswasser sowohl ohne als auch mit Kohlensäure. Im Speisesaal gibt es einen Automaten mit Fruchtsaftkonzentrat aus Oberösterreich. Sechs Sorten werden angeboten. Kirsche und Eistee-Pfirsich stehen derzeit hoch im Kurs. Der Automat funktioniert wie ein Durchlaufkühler und spart so gegenüber den bisherigen Flaschenautomaten obendrein auch noch Energie.

Müllsäcke eingespart

Aber auch der ursprüngliche Zweck des Müllsparens wurde erreicht: Das Angebot wird von allen beteiligten Gruppen in der Berufsschule gut angenommen. "Wir haben schon in den ersten Wochen gemerkt, dass wir sehr viel Müll einsparen", freut sich Heinz Reischl: "Zuvor hatten wir zwölf Müllsäcke voller Plastikflaschen pro Woche. Jetzt sind es jetzt nur noch drei." Außerdem sparen die Schülerinnen und Schüler auch Geld, das sie sonst für Getränke in Plastikflaschen ausgegeben hätten. Die Trinkflaschen mit Berufsschul-Logo lassen sich nämlich deutlich billiger auffüllen als bisher der PET-Getränkeflaschen-Vorrat.

"PET-Flaschen raus aus der Schule mag vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, aber jeder Tropfen gibt Hoffnung. Unsere Schüler sind höchst motiviert, einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten", sagte Direktorin Miller zum Abschluss-Aktionstag. Der Projektabschluss am letzten Tag vor dem Lehrgangswechsel wurde passend mit einem Aktionsnachmittag gefeiert. Als Gast war Ernährungs- und Lifestylecoach Christian Putscher dabei, den viele aus dem Lokalfernsehen LT1 kennen. Er verriet seinen Zuhörern den Weg zu einem "endlich normalen" Leben.