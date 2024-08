Bernhard Hofer kandidiert für die VP als Bürgermeister von Goldwörth

Nachdem eine Amtsbeschwerde gegen ihn eingereicht worden war, hat Johann Müllner im Juni, wie berichtet, sein Amt als Bürgermeister von Goldwörth zurückgelegt. Am 6. Oktober wird in der Gemeinde ein neuer Bürgermeister gewählt. Für die ÖVP kandidiert Bernhard Hofer nach einem einstimmigen Beschluss für das Bürgermeisteramt.

In den letzten 20 Jahren war Hofer bereits als Gemeinderat in Goldwörth aktiv. Auch als Fraktionsobmann sammelte er Erfahrung in der Gemeindepolitik. "Es hätte in unseren Reihen noch mehrere andere hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten gegeben. Letzten Endes wurde einstimmig beschlossen, dass ich als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen soll. Ich kann mich auf die Unterstützung eines tollen Teams verlassen. Ich spüre bereits jetzt viel Rückhalt in der Bevölkerung." Mit dem Motto "Goldwörth ist für mich Gold wert!" will er in die Wahl um das Bürgermeisteramt gehen.

Am Mittwochabend ist die Sitzung der Wahlbehörde, welche die Kandidatenvorschläge prüfen muss. Bislang sind drei Wahlvorschläge eingelangt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Goldwörth Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.