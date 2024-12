Bergretter im Dauerstress: "Habe gedacht, ich sterbe"

Im Dauereinsatz befinden sich dieser Tage die Bergretter des Stützpunktes Böhmerwald. Alleine in den vergangenen fünf Tagen zählten die Helfer 28 Verletzte, die vom Pistenrettungsdienst auf dem Hochficht versorgt werden mussten. Bis zu acht solcher Einsätze mussten am stärksten Tag absolviert werden. "Nach so einem Tag hätten sich unsere Mitarbeiter eigentlich einen gemütlichen Abend verdient", weiß Reinhold Petz, Ortsstellenleiter der Böhmerwald-Bergretter.

Und doch rückten sie am Sonntag um 20.16 Uhr zu einem weiteren Einsatz aus. "Wir wurden informiert, dass eine Angehörige in Schwarzenberg nicht zum vereinbarten Zeitpunkt nach Hause zurückgekehrt war. Also haben wir sofort eine Suchaktion gestartet." 14 Bergretter suchten in Oberschwarzenberg im Bereich der Teufelsschüssel gemeinsam mit der Polizei und Unterstützung eines Wärmebild-Hubschraubers nach der Abgängigen. Auch eine Hundestaffel des Roten Kreuzes war alarmiert. "Die Frau, eine gebürtige Schwarzenbergerin, war eigentlich ortskundig und gut ausgerüstet. Sie hatte Verpflegung und Kleidung zum Wechseln mit", erzählt Petz. Die Frau hatte sich verirrt und in einem Hochstand Unterschlupf gesucht. "Wir haben nach ihr gerufen und schließlich eine Antwort erhalten", erzählt Petz. Unterkühlt aber wohlauf fanden die Einsatzkräfte die Frau, die sich erleichtert bei ihren Rettern bedankte: "Ich dachte nicht, dass mich da heute noch jemand findet. Ich dachte, ich muss hier sterben." Gegen Mitternacht waren die Bergretter wieder einsatzbereit. fell

