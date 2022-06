Berglandmilch vollzieht mit Burgerkäse den Neustart in Rohrbach

Nachdem die Berglandmilch im Jahr 2019 ihre Produktion von Quargelprodukten in Rohrbach-Berg eingestellt hatte, kam es zu einer längeren Produktionspause am kleinsten Standort des Milchkonzerns in Österreich. Nun konnte die Produktion wieder aufgenommen werden. Dafür wurde der Molkereibetrieb auf die Produktion von Käsespezialitäten umgestellt und der Standort insgesamt modernisiert.

Man habe in den vergangenen Monaten neue Anlagen aufgebaut und in Betrieb genommen, heißt es dazu von der Berglandmilch, die vor allem mit der Marke "Schärdinger" am heimischen Markt präsent ist. Dabei entstand eine neue Spezialitätenkäserei, in der hochwertiger Schmelzkäse wie der Schärdinger "Burgerkäse" in den Sorten ‚aromatisch’ und ‚smoked’ hergestellt wird.

Darüber hinaus wurde in eine neue Glas-Anlage investiert. Damit könne am Standort Rohrbach-Berg künftig auch Frischkäse in hochwertigen und wiederverschließbaren Gläsern abgefüllt werden. Ebenfalls in Planung ist die Produktion von Hummus in Glasgebinden. Dieser wird ausschließlich mit Kichererbsen aus Österreich hergestellt.

Molkerei-Markt erneuert

Ebenfalls Teil der Investitionen ist der neu gestaltete Molkerei-Markt auf dem Berglandmilch-Areal. Auf dem neuen Platz an der Vorderseite des Gebäudes ist er nun schon von weitem gut sichtbar. Das hier angebotene Produktsortiment umfasst das gängige Schärdinger Milch-, Butter- und Käsesortiment. Dazu lädt eine integrierte Café-Ecke ein, bei einem gemütlichen Plausch Zeit im Molkerei-Markt zu verbringen. Aktuell sind in der Produktion sieben Beschäftigte und im Molkerei-Markt drei Personen tätig. Dieses Team will Berglandmilch weiter aufstocken.