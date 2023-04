Sie absolvierten die Truppführer-Abschlussprüfung. In den letzten Monaten wurde dafür in den einzelnen Feuerwehren intensiv an der Vorbereitung gearbeitet. Viele Stunden wurden dabei in Übungen investiert, um dieses umfangreiche Feuerwehrwissen zu erlangen.

