Benzin in Feuerzeug löste Brand in Wohngemeinschaft in Gutau aus

Da das Feuerzeug aufgrund der Hitze sehr heiß war, hat sich das Benzin entzündet und so das Bett in Brand gesteckt.

Das Pflegepersonal konnte den 56-Jährigen sowie die übrigen 19 Bewohner rechtzeitig ins Freie bringen und alarmierte gegen 18.15 Uhr die örtliche Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. Der 56-Jährige sowie ein 74-jähriger Mitbewohner und eine 33-jährige Krankenschwester wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Wie hoch der Schaden ist, konnte bislang nicht beziffert werden.

Ein Brandalarm ging am Donnerstag auch in Alberndorf und in Gaspoltshofen ein. In den beiden Ortschaften hatte eine Strohpresse Feuer gefangen und einen Feldbrand ausgelöst. Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel.