Bella wünscht sich viele neue Rotkreuz-Kollegen

Seit einem Jahr ist Isabella Mandl an der Ortsstelle Neufelden als Rettungssanitäterin im Einsatz. Nun wünscht sie sich viele neue Kollegen. Die nächste Möglichkeit startet mit den Erste-Hilfe-Kursen am 25. September.

Gute Kameradschaft

Zwei Faktoren sind es, die Isabella Mandl zum Roten Kreuz gebracht haben. Der erste Grund: Sie möchte der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. „Man kann ja nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen,“ sagt die Neufeldnerin. „Und es kann Spaß machen, anderen zu helfen, auch wenn es natürlich eine verantwortungsvolle Aufgabe ist, sich um Menschen zu kümmern. Ich möchte nach der Schule Medizin studieren, und bei der Rettung bekommt man einen guten Einblick in diesen Bereich.“ Der zweite Grund ist: „Die tolle Gemeinschaft auf der Ortsstelle, wir sind da sofort mit offenen Armen empfangen worden.“ Es ist also nicht nur das gemeinsame Helfen, dass die Rotkreuzler verbindet, auch das Gesellschaftliche und die Gemeinschaft kommen sicher nicht zu kurz. Den ersten Teil der Ausbildung bildet ein Erste-Hilfe-Grundkurs. Solche werden mit Beginn am 25. September in den Ortsstellen Rohrbach, Hofkirchen, St. Martin, Neufelden und St. Veit angeboten. Den Kursplan für die weitere Ausbildung findet man auf der Website der Bezirksstelle Rohrbach: www.roteskreuz.at/rohrbach

Kostenlose Ausbildung

„Wer konkretes Interesse an der Ausbildung hat, meldet sich am besten direkt bei der Dienststelle, wo er als Freiwilliger tätig sein möchte“, gibt Bezirkslehrsanitäter Stefan Wagner Auskunft zur ersten Kontaktaufnahme. „Die Ausbildung ist kostenlos und dauert insgesamt 100 Theorie- bzw. 160 Praxisstunden.“ Weitere Infos auch an allen Ortsstellen und per Mail an ro-office@o.roteskreuz.at

