"Bella Italia" mitten im schönen Mühlviertel

Am italienischen Markt gibt es typische Spezialitäten und Weine aus Italien. Liebhaber der italienischen Küche kommen ebenso auf ihre Kosten wie Genießer von Prosciutto, Formaggio, Salami, der wunderbaren Dolci, Oliven und natürlich der vielen köstlichen Weine aus den besten Anbaugebieten Italiens wie dem Piemont oder der Toskana. Auch kann man zum Beispiel hautnah erleben, wie der berühmte Mozzarella direkt vor Ort gezogen wird.

Zum Flanieren bietet sich auch der Kreativmarkt mit besonderen Taschen, Mode, Keramik und Olivenholzprodukten an. Zum Marktgeschehen gibt es passende Livemusik. Der italienische Markt direkt am Freistädter Hauptplatz findet am Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr statt.

