Thurytal: Beliebtes Ausflugsziel wird zwei Wochen lang gesperrt

Mit traumhaftem Frühlingswetter lädt dieses Wochenende zu Spaziergängen in der Natur ein. Wer dabei das Thurytal im Norden von Freistadt anpeilt, sollte dies unbedingt noch jetzt in die Tat umsetzen. Denn ab 18. März wird dieses beliebte Naherholungsgebiet für zwei Wochen gesperrt. Aufgrund von Borkenkäfer-Schäden müssen nämlich großflächige Holzschlägerungen vorgenommen werden.

Borkenkäfer hat zugeschlagen

"Der Klimawandel macht auch vor den Wäldern der Stadtgemeinde Freistadt nicht halt. Wir sind zwar seit Jahren bemüht, unsere Wälder von Fichtenmonokulturen in artenreiche, naturnahe Mischwälder umzuwandeln und so unser Naherholungsgebiet klimafit zu machen; nichtsdestotrotz hat der Borkenkäfer im Herbst 2023 heftig zugeschlagen", sagt der Freistädter Stadtförster Martin Speta. "Die effektivste Methode, um die Ausbreitung des Schädlings zu bekämpfen, ist die zeitgerechte Schlägerung der befallenen Bäume. Dazu sind wir gesetzlich auch verpflichtet."

Diese Arbeiten sind für die Zeit vom 18. bis 29. März – und somit auch für die Osterferien - angesetzt. In diesem Zeitraum ist das Thurytal zwischen Eingang und Schmiede gesperrt. Das Betreten des Gebiets ist ausnahmslos verboten. Die Holzschlägerungen werden in den Steilhängen vorgenommen. Äste, Stämme und ganze entastete Bäume könnten unkontrolliert zu Tal rutschen und so Menschenleben und das Leben der vierbeinigen Begleiter gefährden. "Je ungestörter unser Holzschlägerungsteam seine Arbeit verrichten kann, umso schneller können wir die Sperre wieder aufheben", sagt der Stadtförster. Speta appelliert auch eingehend an die Naturgenießer, sich aus Gründen der Sicherheit von Holzpoltern und gelagerten Baumstämmen fern zu halten. Läuft alles nach Plan, kann das Tal am Osterwochenende wieder bewandert werden.

Aufforstung mit Mischwald

Nach den Schlägerungsarbeiten werden die entstandenen Kahlflächen mit einem Mischwald wieder aufgeforstet. Wer genau schaut, kann schon jetzt erkennen, dass sich die Natur bereits selbst geholfen hat: Unter den vom Borkenkäfer befallenen Fichten sprießen bereits junge Buchen, Tannen und Ahorne – die ersten Anzeichen für den Wald der Zukunft.

