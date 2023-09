Beliebter Aussichtsturm vor Abriss? "Alpenblick sperrt eher nicht mehr auf"

Der Aussichtsturm Alpenblick ist, wie berichtet, in einem schlechten Zustand. Was den Sommer über in Ulrichsberg schon geahnt wurde, dürften nun dem Vernehmen nach Gutachten bestätigen. Die Substanz des Holzturmes dürfte so stark angegriffen sein, dass eine Rettung unmöglich erscheine, heißt es.