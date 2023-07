Beim Tanzen und Musizieren geht die Sonne auf

Das sind die beeindruckenden Zahlen hinter der Sunnseitn, die von Freitag bis Sonntag im Bezirk Freistadt den Ton angeben wird. Das "Festival des tanzenden Publikums", wie die von Gotthard Wagner erfundene Veranstaltung gerne genannt wird, beginnt am Freitagabend im Wirtshaus Pammer in Guttenbrunn/Hirschbach. Am Samstag wird ab 20 Uhr mitteleuropäische Tanzmusik aller Genres im Brauhaus Freistadt zelebriert, und wer auch am Sonntag noch Lust hat, das Tanzbein zu schwingen, sollte sich ab 9.45 Uhr auf der Bretterbühne in Neumarkt einfinden.

