Beim Rückwärtsfahren übersehen: Mühlviertler erfasste Ehefrau mit Auto

Äußerst unglückliche Umstände haben auf einem Bauernhof zu einem schweren Unfall geführt. Eine 59-Jährige wollte am Nachmittag mit ihrem Auto zu einem privaten Termin fahren. Allerdings hatte ein weiterer Wagen die Hofausfahrt verstellt. Um seiner Frau den Weg frei zu machen, wollte ihr gleichaltriger Ehemann das Auto seitlich parken. Er legte den Rückwärtsgang ein, sah jedoch nicht, dass seine Frau hinter dem Wagen stand.

Schwere Verletzungen

"Die Frau wurde umgestoßen und schlug hart auf dem Asphalt auf", teilte die Polizei am Montagabend mit. Die 59-Jährige sei erheblich am Kopf, im Gesicht und an der linken Hand verletzt worden. Nach der Erstversorgung durch den Gemeindearzt, das Rote Kreuz und der Besatzung des Rettungshubschraubers wurde die Schwerverletzte zum Klinikum Freistadt geflogen.

