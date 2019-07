Beim Nassbewerb kam das Wasser von oben

Bei Regen mussten 39 Bewerbsgruppen den von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Gallneukirchen ausgerichteten Nasslöschbewerb absolvieren. Ziel bei diesem Löschangriff war es, so schnell wie möglich das Wasser nach vorne zu bringen und somit die Zeit mittels Wasserstrahl zu stoppen. Den ersten Platz in Bronze konnte die Bewerbsgruppe Veitsdorf 1 für sich entscheiden. Der erste Platz in Silber ging an die Bewerbsgruppe Dietrichsschlag 1. In der Klasse B mit Alterswertung konnten Kirchschlag bei Linz 1 in Bronze und Veitsdorf 2 in Silber den ersten Platz erreichen.

Nach einer langen Bewerbssaison sicherten sich mit der Tagesbestzeit von 55,85 Sekunden Dietrichschlag 1 und mit einer fehlerfreien Leistung Veitsdorf 2 ("Super Oldies") mit 66,96 Sekunden in der "Alterswertung" die Tagessiege in der Wertungsklasse Silber.