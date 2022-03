Beim Kochen eingeschlafen: Wohnung von Mühlviertler (27) begann zu brennen

Nach einer langen Nacht betrat der hungrige 27-Jährige gegen 5 Uhr seine Wohnung im Bezirk Rohrbach und beschloss, sich Essen am E-Herd in der Küche zu wärmen. Anschließend ging er ins Schlafzimmer und schlief dort ein. In der Folge verbrannte das Essen, Teile der Kücheneinrichtung begannen ebenfalls zu brennen. Ein Mieter des Nachbarhauses wurde auf die Rauchentwicklung aufmerksam und verständigte die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte mussten die Wohnungstür aufbrechen und verhinderten durch das rasche Eingreifen Schlimmeres. Der Mieter konnte geweckt und aus der verqualmten Wohnung gerettet werden. Der Schmorbrand in der Küche wurde gelöscht und die Wohnung samt Stiegenhaus belüftet. Die Mieter der Nachbarwohnungen wurden zwar alarmiert, waren aber laut Feuerwehr bis zu diesem Zeitpunkt nur gering oder gar nicht gefährdet.

Der 27-jährige ist wohlauf und konnte wieder in die Wohnung zurück.