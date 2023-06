Beim Bundesliga-Finale der Faustballer stellt Freistadt heuer gleich zwei Teams

Rot werden viele Fans beim diesjährigen „Final 3“, dem Saisonhöhepunkt der Faustball-Feldsaison, sehen. Denn die in dieser Farbe antretende Union Compact Freistadt ist heuer sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren im elitären Kreis der Finalisten mit dabei.

Mit Kraftakt in das Finalturnier

Vor allem die Herren mussten für diese Finalteilnahme Schwerarbeit leisten - und das nicht nur aufgrund der hohen Temperaturen, die am Sonntagnachmittag herrschten. Bereits vor Anpfiff des Showdowns gegen die Tigers Vöcklabruck war klar, dass nur ein Sieg die Tür in das Final 3 öffnen würde. Doch danach sah es nach dem ersten Satz ganz und gar nicht aus, denn diesen sicherten sich die Vöcklabrucker klar mit 11:7. Die Mühlviertler mussten einen Gang zulegen, um wieder ins Spiel zu finden. Und das gelang auch: Mit 11:9 und 12:10 gingen die folgenden beiden Sätze, knapp aber doch, an die Compact-Truppe. Aber auch Vöcklabruck bewies Moral, schaffte mit 12:10 zunächst den Ausgleich und ging dann mit 11:9 im fünften Satz sogar wieder in Führung.

Was nun folgte, war vor allem auf Seiten der Freistädter ein Akt unbändigen Willens: Sowohl der sechste als auch der alles entscheidende siebente Satz gingen jeweils mit 11:9 an das Team aus der Braustadt, das zwei Stunden lang an ihre körperlichen und spielerischen Grenzen gegangen war. „Was für ein Kampf! Die Hitze machte beiden Teams zu schaffen. Aber der Wille, dieses Jahr wieder im Finale zu stehen, war über alle Maße hinaus da. Ich bin mega stolz auf unsere Mannschaft“, sagte Jungspund Benjamin Voit nach der Partie.

Recht souverän zogen – trotz verschlafenen Beginns – auch die Freistädter Compact-Frauen in das Final 3 ein. Im Derby gegen Arnreit zog man im ersten Satz mit 8:11 den Kürzeren. Die nächsten drei Sätze kamen die Compact Frauen besser in das Spiel, zogen auf 3:2 davon, gaben dann aber den fünften Satz ab. Im Wissen, dass die Finalteilnahme möglicherweise vom Satzverhältnis abhängt, ging die Teufer-Fünf voll fokussiert in den sechsten Satz. Mit einem knappen 11:9 erarbeiteten sich die Freistädterinnen schlussendlich den Sieg und – das zweite Jahr in Folge – auch den Sprung in das Final 3.

„Wir sind wahnsinnig stolz und erleichtert - wir haben unser Ziel erreicht! Es hat uns heuer wirklicheiniges an Durchhaltevermögen und Kampfgeist gekostet, aber jetzt ist es umso schöner, dass wir uns mit dem Einzug in das Finalevent belohnt haben. Jetzt heißt es nochmal eine Schippe drauflegen und den ganzen Fokus auf das Final 3 zu legen“, freute sich Zuspielerin Ines Weglehner über den erzielten Finaleinzug.

Das Final 3 um den Feld-Staatsmeistertitel im Faustball wird am 1. und 2. Juli in Arnreit ausgetragen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper