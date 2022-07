Beim Benefizlauf machten Schüler mächtig Meter

Mit einer sportlichen Schlagseite im positiven Sinn wurde heuer das Schulfest am Europagymnasium vom Guten Hirten in Baumgartenberg ausgetragen. Neben Bühnenprogramm und Bewirtung wurde nämlich auch der Startschuss für einen Spendenlauf zugunsten der Ukraine-Hilfe gegeben. Ziel war es, auf einer 700-Meter-Runde durch den Klostergarten eine Gesamtstrecke von 1500 Kilometer – etwa die Entfernung von Baumgartenberg nach Kiew – zurückzulegen. Diese Zielsetzung wurde bei weitem übertroffen: In Summe wurden mehr als 2000 Kilometer zurückgelegt, was bedeutet, dass man bis Donezk gekommen wäre. Mit tatkräftiger Hilfe von Sponsoren aus dem privaten Umfeld der Schüler konnte die beachtliche Spendensumme von 24.000 Euro an die oberösterreichische Hilfsorganisation SUNUA überwiesen werden.