Von der Turmsanierung der Ruine Spilberg über die Überdachung der Aiserbühne in Schwertberg bis zur Errichtung der Gobelwarte in Grein spannt sich der Bogen jener 165 Projekte, die in den vergangenen 20 Jahren unter der Obhut der "LEADER-Region Perg-Strudengau" in die Tat umgesetzt wurden. Mit diesen Projekten wurden EU-Fördermittel in Höhe von 11,5 Millionen Euro in die 24 Mitgliedsgemeinden gebracht und eine Investitionssumme von 32 Millionen Euro ermöglicht.