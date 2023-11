Bei Heimsieg Selbstvertrauen für Spitzenspiel getankt

Eine starke Teamleistung führte die SPG Mühlviertel Volleys am Samstag in der zweiten Volleyball-Bundesliga zu einem überzeugenden 3:1-Heimsieg (25:16, 25:23, 22:25, 25:17) gegen die Roadrunners Wien. Speziell der starke Start in die Begegnung, die nach nur 16 Minuten den ersten Satzgewinn brachte, überzeugte Fans und Betreuer des Damenteams. "Es macht Spaß, dem Team momentan beim Spielen zuzusehen. Dieses Teamgefüge, das uns in der vergangenen Saison den Meistertitel gesichert hat, ist trotz einiger Änderungen im Kader auch heuer wieder da", sagt Sportchef Josef Trauner.

Ob die Mühlviertlerinnen das Zeug haben, schon jetzt die Tabellenführung zu übernehmen, wird sich am kommenden Wochenende beim Auswärts-Doppel in Vorarlberg zeigen. Dort trifft man am Samstag auf Titelkandidat "blum VBC Höchst", das in der Tabelle einen Punkt vor den Mühlviertel Volleys liegt. Am Sonntag folgt das Spiel gegen VC Raiffeisen Dornbirn. Beide Partien werden als Livestream auf der Facebookseite der Mühlviertel Volleys übertragen.

