Bei Einkaufsnacht wird Zentrum zur Kunstmeile

PERG. Kunstwerke in Geschäften, Pop-up-Kunsträume und ein bis in die Nachtstunden hinein geöffnetes Atelier: Die Begegnung mit Künstlerinnen und Künstlern stellt das Stadtmarketing Perg übermorgen, Freitag, in den Mittelpunkt der "Langen Nacht der Innenstadt".

Dazu werden ab Freitag für einige Tage zwei freie Geschäftsflächen für Kunstausstellungen genutzt. In der Herrenstraße 18, dem ehemaligen Reisebüro Mader, stellen Daniela Wiesinger, Bettina Walenta-Wastl und Michaela Waldhör einige ihrer Gemälde aus. Seit Anfang November zieren die Werke schon die Auslage. Am Freitag wird die Ausstellung "www – wundervoll wirkende Werke" offiziell eröffnet.

Im Wintergarten der lange Jahre als Bar genutzten Fläche im Seifensiederhaus halten Skulpturen und Kunstinstallationen zur "Anatomie der Einhörner" Einzug. Die Wahlpergerin Josseline Engeler, sie ist Dozentin an der Kunstuniversität Linz, richtet die Ausstellung gemeinsam mit den in Perg aufgewachsenen Künstlern Matthias Lindtner und Robert Angerer ein.

Markus Waltenberger beteiligt sich ebenfalls an der "Langen Nacht der Innenstadt" und zeigt in seinem Atelier in der Herrenstraße 25 Werke aus 30 Jahren seines Wirkens. Er verspricht eine "inspirierende Chill-out-Atmosphäre" inklusive Glühweinausschank.

Bei Annemarie Heimtextilen ist der Holzbildhauer Heinrich Langeder aus Münzbach vor Ort. In der "Gusto-Speis II" sind Bilder von Ute Clein und Norbert Füxl zu sehen. Juwelier Edthaler zeigt außergewöhnliche Modelle aus der Cablecar Kollektion des Künstlers und Goldschmieds Leonhard Ableitner und bei Bogart im Stadthaus haben die Besucher die Gelegenheit, mit der Malerin Bohumila Eder ins Gespräch zu kommen.