Bei der Planung neuer Studentenheime gibt die IT das Tempo vor

Etwa 1600 Studenten absolvieren derzeit am Fachhochschul-Campus Hagenberg eine IT-Ausbildung. Für etwa 112 von ihnen stehen ab dem kommenden Studienjahr, fünf Gehminuten von der Fachhochschule entfernt, neue Wohnmöglichkeiten bereit.

Gestern fand der Spatenstich für die Gebäude statt. Das Ulrichsberger Bauunternehmen Dreihans zeichnet mit der in Linz ansässigen Alphatektur für die Errichtung verantwortlich. Bauherr ist die "WIH – Wohnen in Hagenberg KG" unter der Leitung von Fritz Resch. Sein Ziel ist es, mit der Marke "conest" ein Leuchtturmprojekt in Sachen studentisches Wohnen zu verwirklichen: "Vor der Planung haben wir eine Umfrage unter den Studierenden durchgeführt, um ihre Bedürfnisse zu erheben. Das Wohnkonzept wird Studierende nicht nur unterbringen, sondern sie inspirieren und vernetzen." Die 44 Wohneinheiten – von der Single-Wohnung bis zu Zweier- und Dreier-Appartements – sollen eine angenehme Atmosphäre für Entspannung, Lernen und Austausch schaffen.

Doch nicht nur das Wohnen folgt modernsten Grundsätzen der Lebensraumgestaltung. Dank digitaler Planung, hybrider Holz-Beton-Bauweise, einem hocheffizienten Baustellenmanagement sowie witterungsunabhängiger Vorfertigung ganzer Gebäudeteile sollen die fünfgeschoßigen Gebäude binnen weniger Monate bezugsfertig sein. "Conest soll ein Musterbeispiel dafür sein, wie moderne Bauprojekte durch digitale Prozesse und nachhaltige Materialwahl zukunftsfähig gestaltet werden können", sagt Alphatektur- Geschäftsführer Roland Hartl. Und Hagenberg sei dafür genau der richtige Standort.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner